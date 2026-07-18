Auto in fiamme tra Borgosesia e Grignasco: allarme nella notte. LE FOTO

Un’autovettura alimentata a Gpl è stata distrutta da un incendio la scorsa notte lungo la strada provinciale 75 nel territorio comunale di Borgosesia. Si tratta della strada che collega il capoluogo sesiano a Grignasco. L’allarme è scattato poco dopo le 00.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non ha riportato ferite.

Le fiamme dopo la mezzanotte

L’emergenza è scattata quando la vettura ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava sulla strada provinciale. Ricevuta la segnalazione, la squadra dei vigili del fuoco di Varallo ha raggiunto rapidamente il luogo dell’intervento, trovando il mezzo già interessato dalle fiamme.

L’azione dei soccorritori ha consentito di circoscrivere l’incendio ed estinguerlo in tempi brevi, evitando che il rogo potesse propagarsi o provocare ulteriori situazioni di pericolo. L’intervento si è svolto con particolare attenzione proprio per la presenza dell’impianto a Gpl installato sul veicolo.

Area bonificata e traffico gestito

Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della zona. In casi come questo è fondamentale verificare che non vi siano rischi residui legati all’alimentazione del mezzo e alle conseguenze provocate dalle alte temperature sviluppate durante il rogo.

Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine, che hanno collaborato nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di soccorso. La circolazione è stata regolata per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza fino al completamento dell’intervento.

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Nessuna conseguenza per il conducente

Per fortuna il conducente si era accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscito ad abbandonare la vettura prima che le fiamme la avvolgessero completamente, raggiungendo una posizione sicura a distanza dal veicolo.

L’episodio si è così concluso senza conseguenze per le persone. La vettura è stata invece completamente distruttta dal fuoco.

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