Cade da tre metri mentre monta uno scaffale: incidente sul lavoro a Crevacuore

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di giovedì 16 luglio, intorno alle 13.30, a Crevacuore. Un operaio ventenne residente a Pray, dipendente di una ditta con sede in paese, è caduto da una scala mentre stava installando uno scaffale all’interno dell’azienda. Il giovane è precipitato da un’altezza di circa tre metri riportando un brutto trauma.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di predisporne il trasporto in ospedale. Il giovane è stato trasferito al presidio di Ponderano per tutti gli accertamenti e le cure necessarie.

Le condizioni del ferito

L’operaio avrebbe riportato traumi importanti a seguito dell’impatto con il suolo. Le sue condizioni sono state giudicate serie dai sanitari che lo hanno preso in carico, rendendo necessario il ricovero immediato nel nosocomio biellese.

L’intervento dei soccorritori è stato rapido e ha consentito di stabilizzare il giovane prima del trasferimento. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito ai momenti successivi alla caduta.

LEGGI ANCHE: Cade dal tetto, pauroso volo di dieci metri per un operaio

Accertamenti sull’accaduto

Oltre ai carabinieri, sul luogo dell’infortunio è intervenuto anche lo Spresal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, incaricato di svolgere gli accertamenti previsti in questi casi. I tecnici ricostruiranno con precisione la dinamica dell’incidente e verificheranno il rispetto delle norme di sicurezza durante le operazioni che il lavoratore stava effettuando al momento della caduta.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook