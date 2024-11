Brumotti a Borgomanero nei boschi dello spaccio: gli sparano per spaventarlo. Il servizio su “Striscia la notizia” è andato in onda l’altra sera.

Brumotti a Borgomanero nei boschi dello spaccio: gli sparano per spaventarlo

L’inviato di “Striscia la notizia” mette il dito sulla piaga dello spaccio di droga in atto nel boschi tra Borgomanero e Gozzano, ma anche nel versante verso la zona di Maggiora e Cureggio. Il servizio con Vittorio Brumotti è andato in onda l’altra sera. Per vederlo clicca QUI.

Brumotti, noto inviato del tg satirico di Canale 5, si è recato a Borgomanero dopo diverse segnalazioni: in una zona boschiva vicina a un fiumiciattolo c’è una base di spaccio. Come riporta Prima Novara, un “gancio” ha avvicinato così gli spacciatori per comprare una dose mentre Brumotti e il suo cameraman si attrezzavano con una tuta mimetica per non farsi vedere.

La sorpresa degli spacciatori

A un certo punto Brumotti ha deciso di uscire allo scoperto correndo verso la banda che, vedendolo, si è rapidamente data alla fuga. Uno dei pusher aveva un falcetto in mano, un altro il sacchetto con la droga. Allontanatisi nel fitto bosco, Brumotti trova poi la base di spaccio con strumentazione varia che decide di distruggere.

Quando il servizio stava per terminare il colpo di scena: uno sparo. Il “gancio”, che era ancora con gli spacciatori, ha raccontato poi che uno di essi ha estratto una pistola e sparato in aria per intimidire Brumotti. L’inviato però ha deciso di affrontare i malviventi correndogli incontro e loro, in tutta risposta, se la sono data a gambe.

