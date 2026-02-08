Cartelli stradali rimossi e danneggiati a Ghemme. «Un gesto gravissimo». Ignoti vandali prendono di mira il Lungo Mora. «Così si mettono in pericolo le persone».

Cartelli stradali rimossi e danneggiati a Ghemme. «Un gesto gravissimo»

Serie di episodi di vandalismo nelle ultime ore lungo a Ghemme nella zona del Lungo Mora, dove sono stati rimossi e danneggiati diversi cartelli della segnaletica stradale.

A segnalarlo è lo stesso Comune in un post, che parla di una situazione tutt’altro che banale. Quelli che potrebbero apparire come atti di goliardia o semplici dispetti rappresentano, in realtà, azioni di estrema gravità, in grado di creare disagi alla circolazione e soprattutto seri rischi per la sicurezza degli automobilisti e degli utenti della strada.

“Un pericolo concreto per chi percorre la strada”

La rimozione arbitraria dei segnali stradali, sottolinea l’amministrazione, espone chi transita in quel tratto a situazioni di pericolo improvviso, legate all’assenza di indicazioni fondamentali per la regolazione della viabilità.

Un comportamento che non solo mette a repentaglio l’incolumità delle persone, ma che comporta anche un costo economico per l’intera collettività: ogni cartello danneggiato o sottratto deve infatti essere ripristinato con risorse pubbliche. «Non tollereremo che l’incuria di pochi ignoti mini la serenità e la sicurezza di tutti i cittadini», è il messaggio espresso dall’Amministrazione comunale.

Un cartello gettato nel canale

Uno dei cartelli rimossi è stato notato dentro il canale Mora. Rivolgendosi direttamente alla popolazione, il Comune invita chiunque abbia assistito a movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili a collaborare con la polizia locale.

Un richiamo, infine, al senso civico e alla responsabilità condivisa: la cura e il rispetto del paese passano anche dall’attenzione ai beni pubblici, patrimonio di tutta la comunità.

