Cureggio e Borgomanero piangono Simona, morta a 26 anni

Le comunità di Cureggio e di Borgomanero sono in lutto per la scomparsa di Simona Cerutti, venuta a mancare a soli 26 anni. La giovane viveva in frazione San Marco a Borgomanero ed era molto conosciuta sia nel centro agognino che nel paese confinante, anche per il suo lavoro al bar panetteria Fondovalle di Cureggio, dove era apprezzata per la disponibilità e il sorriso.

Il dramma si è consumato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. Simona si è sentita improvvisamente male nella propria abitazione. La madre ha immediatamente allertato i soccorsi e un’ambulanza l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Ordinata l’autopsia

Sulla salma è stata disposta l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore.

Tra questi anche quello della scuola di arti marziali Krav Maga di Borgomanero, che Simona frequentava: «Non ci sono parole! Troppo presto. Ciao Simo». Un saluto semplice ma carico di dolore, che riassume lo sgomento di un’intera comunità colpita da una perdita improvvisa e difficile da accettare.

