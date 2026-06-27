Diego Massarotti premiato con la Torre d’oro: «Un esempio per Prato Sesia»

Nei giorni scorsi a Prato Sesia l’amministrazione comunale ha consegnato il premio “Torre d’oro” a Diego Massarotti, destinatario dell’onorificenza che da tre anni viene assegnata a persone capaci di distinguersi per il loro impegno e per i valori che contribuiscono a mantenere vivo il tessuto sociale del paese.

La cerimonia è stata accompagnata dagli interventi istituzionali che hanno ricordato il significato profondo del riconoscimento. Un premio che rappresenta il legame tra passato e futuro della comunità e che ogni anno vuole valorizzare cittadini capaci di lasciare un segno concreto attraverso il proprio esempio e il proprio impegno quotidiano.

Una vita di lavoro, impegno e disponibilità

A spiegare le motivazioni della scelta è stato il vicesindaco Lorenzo Mancini. «Il destinatario del riconoscimento è un uomo che per decenni ha incarnato con coerenza e discrezione l’idea di un cittadino davvero al servizio della propria comunità» ha sottolineato, ricordando il lungo percorso umano e professionale di Massarotti.

Nel 1975, ancora giovane, Diego Massarotti aprì la propria attività di idraulico, portandola avanti per 36 anni fino al pensionamento nel 2011. Un lavoro svolto con dedizione e professionalità, sempre a stretto contatto con le esigenze delle famiglie del territorio. La sua figura è diventata negli anni un punto di riferimento per molti cittadini, grazie alla disponibilità e alla capacità di mettersi al servizio degli altri.

Dalla Pro loco al municipio, sempre per la comunità

Tra i soci fondatori della Pro loco di Prato Sesia, Massarotti continua ancora oggi a impegnarsi nella vita associativa del paese come rappresentante dell’Unione artigiani. Un’attività che dimostra come il desiderio di contribuire alla crescita della comunità non si sia fermato con il raggiungimento della pensione.

Anche l’esperienza amministrativa ha avuto un ruolo importante nel suo percorso. Dopo aver ricoperto l’incarico di consigliere comunale, è stato vicesindaco durante il mandato di Luca Manuelli. «Chi lo conosce, lo descrive come una persona da sempre molto attiva in paese e disponibile con tutti» ha ricordato Mancini. «Diego Massarotti incarna i valori della famiglia e il senso di comunità nel modo più autentico: non a parole, ma con l’esempio quotidiano».

La Torre d’oro simbolo delle radici del paese

La cerimonia si è aperta con il tradizionale discorso dedicato al significato della Torre d’oro, simbolo di una comunità che custodisce le proprie radici senza rinunciare a guardare al futuro. Un riconoscimento che premia il talento, la generosità e la capacità di contribuire al bene comune.

Parole che hanno trovato piena conferma nella figura di Diego Massarotti, protagonista di una vita spesa per il proprio paese. «La Torre d’oro, quest’anno, non poteva brillare in mani migliori» ha concluso il vicesindaco, sintetizzando il sentimento condiviso dall’intera comunità di Prato Sesia.

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