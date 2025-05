Discarica abusiva nei boschi di Prato Sesia: buttano mezza casa in vari punti della strada

Discarica abusiva nei boschi di Prato Sesia. Una camionata di rifiuti trovata nella via tra il cimitero e Cascina Spazzacamini. Identificati i proprietari.

Discarica abusiva nei boschi di Prato Sesia

Hanno svuotano l’abitazione, scaricando anche mobili e documenti intestati nei boschi di Prato Sesia. La zona presa come discarica (abusiva) è la via di servizio ai campi, utilizzata anche come pista ciclabile e pedonale, che dal cimitero del paese porta fino alla Cascina Spazzacamini.

Cumuli di rifiuti chiaramente provenienti dallo svuotamento di una cantina, di una soffitta o di una casa magari acquistata per essere ristrutturata, sono stati disseminati nei giorni scorsi lungo il bordo della bianca, peraltro senza nemmeno curarsi di occultarli in qualche modo. Inoltre gli autori hanno pensato bene di non scaricare in un unico posto quello che era probabilmente il contenuto di un furgone di una certa dimensione, ma pure di disseminarlo in numerosi punti lungo la via, appena a lato della carreggiata.

Uno scempio sotto gli occhi di tutti

La “scoperta” nei giorni scorsi è stata sotto gli occhi di tutti. Chi era in zona, magari contando di fare una passeggiata rilassante nel verde, si è ritrovato a fare i conti con uno spettacolo ripugnante e le esalazioni di una vera e propria discarica, maleodorante per le piogge e il sole, che hanno prima bagnato e poi fatto evaporare l’acqua mista a vernici, polvere e sostanze chimiche varie.

La maggior parte del materiale consiste in mobilio vecchio, più o meno smontato, ma vi sono anche casse di bottiglie e bottiglioni vuoti, oggetti di uso casalingo come pentole, coperchi, cestini, decorazioni natalizie; non mancano latte di vernici contenenti non si sa cosa e libri, evidentemente di nessun interesse da parte di chi ha svuotato i locali né di chi li ha abbandonati.

Materiale in arrivo da Cameri

Ciò che ha colpito di più è stata però la presenza di lettere e documenti, dai quali il Comune ha potuto facilmente risalire ai proprietari degli oggetti, risultati residenti a Cameri. Va detto, comunque, che costoro non sono necessariamente le stesse persone che hanno portato fino a Prato Sesia i rifiuti, ma essendovi tra gli oggetti anche documenti identificativi, restano comunque responsabili per la rimozione del materiale.

«Appena messi al corrente della situazione abbiamo provveduto a contattare i proprietari, intimando loro la rimozione di tutto il materiale depositato sul nostro territorio – afferma il sindaco Tiana Nicoloso -. Se non provvederanno nei tempi debiti, sarà il Comune ad agire, addebitando poi a loro le spese. Per gli autori del misfatto scatterà anche la denuncia penale».

