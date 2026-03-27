Docente sospeso nel Novarese: accuse di abusi su studenti minorenni. Operazione dei carabinieri di Borgomanero.

Docente sospeso nel Novarese: accuse di abusi su studenti minorenni

Grave provvedimento cautelare nei confronti di un insegnante in servizio in un istituto superiore della provincia di Novara. Nei giorni scorsi i carabinieri di Borgomanero hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Lo riporta il Corriere di Novara.

Il docente è indagato per violenza sessuale aggravata e continuata. L’inchiesta, definita particolarmente delicata, ha fatto emergere un quadro indiziario ritenuto grave, relativo a presunti episodi avvenuti all’interno della scuola e che avrebbero coinvolto più studenti e studentesse minorenni.

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Le molestie durante le ore di lezione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime sarebbero state oggetto di comportamenti inappropriati durante le ore di lezione, tra cui contatti fisici non consentiti, atteggiamenti allusivi e frasi a sfondo ambiguo. Condotte che, stando all’ipotesi accusatoria, sarebbero state poste in essere approfittando del ruolo di insegnante e della posizione di autorità.

Le indagini sono state condotte con particolare attenzione, vista la giovane età delle presunte vittime e il contesto scolastico in cui si sarebbero verificati i fatti. Fondamentale, sottolineano dall’Arma, la collaborazione del dirigente scolastico, che ha permesso di intervenire tempestivamente per tutelare gli studenti e garantire la continuità delle attività didattiche.

Foto d’archivio

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