Festa a Maggiora per la 40ma edizione del Palio dei rioni

Prende il via oggi, giovedì 23 luglio, a Maggiora la 40ma edizione del Palio dei rioni, la storica manifestazione organizzata dal Magistrato del Palio. Fino a domenica il paese sarà teatro di sfide tra i rioni, spettacoli, musica, appuntamenti dedicati alle famiglie e proposte gastronomiche, in un’edizione che celebra uno dei traguardi più importanti nella storia dell’evento.

«Saranno quattro giorni di tradizione, sfide, spettacoli, musica e buon cibo, con un programma pensato per tutte le età – spiegano dal gruppo guidato dal presidente Diego Carrara –. Ci saranno i giochi dei rioni, il tiro con l’arco, il Palio dei Bambini, le qualifiche e la spettacolare corsa delle botti. Ma non mancheranno tante iniziative collaterali, come il quizzone, concerti, show e il grande spettacolo del quarantesimo anniversario; tutti avranno l’occasione per vivere il Palio da protagonisti. E che vinca il migliore».

Quattro giorni tra tradizione e divertimento

L’edizione del quarantennale propone un calendario ricco di appuntamenti, capace di unire le tradizioni che hanno reso celebre il Palio alle novità pensate per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Accanto alle competizioni più amate, spazio anche all’intrattenimento, con musica dal vivo, spettacoli e momenti dedicati alle famiglie. Il momento più atteso resta naturalmente la corsa delle botti, simbolo della manifestazione e autentico cuore della festa, che ogni anno richiama partecipanti e spettatori da tutto il territorio.

Il programma

Giovedì 23 luglio Ore 20 apertura della cucina e della cantina del Magistrato Ore 20.30 “Cervellone Quiz Game”

Venerdì 24 luglio Ore 20.30 giochi dei rioni, con il taglio del “resegone” e il gioco della brenta A seguire concerto della band punk-rock-ska Priscilla

Sabato 25 luglio Ore 16 sfilata storica in costume Ore 16.30 tiro con l’arco Ore 18 qualifiche della corsa delle botti maschile e femminile Ore 18.15 rievocazione storica della “botte grande” In serata “One man show” di Paolo Drigo Ore 22 spettacolo delle Fontane danzanti di Viorica

Domenica 26 luglio Ore 16 Palio dei Bambini Ore 18.30 corsa delle botti femminile A seguire gara maschile Ore 20.30 premiazioni Concerto finale dei Tattici dello Zen , tribute band dei Pinguini Tattici Nucleari



Cucina, sapori piemontesi e festa fino a domenica

Uno degli elementi più apprezzati della manifestazione è la tradizionale cucina del Magistrato, aperta ogni sera insieme alla cantina. Il menù propone piatti tipici, specialità piemontesi, servizio griglia e numerose proposte per soddisfare tutti i gusti.

Giovedì e venerdì sarà possibile scegliere dal menù alla carta, mentre sabato e domenica verranno proposti menù fissi, senza rinunciare a panini e griglia sempre accesa. Per chi desidera assicurarsi un posto a tavola è possibile prenotare ai numeri 348-9100127, 333-2657355 e 347-6692195, così da vivere al meglio uno degli appuntamenti estivi più attesi del Novarese.

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