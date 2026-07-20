Camion si ribalta sulla provinciale: strada bloccata a Masserano

Un camion che si ribalta e ostruisce completamente la strada provinciale 317. E’ accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, nel tratto compreso tra San Giacomo di Masserano e Rovasenda. L’allarme è scattato intorno alle 10, quando i vigili del fuoco di Biella sono intervenuti per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Cabina su un fianco, il rimorchio blocca la carreggiata

Per cause ancora in fase di accertamento, l’autoarticolato è uscito dalla sede stradale. La cabina del mezzo pesante è rimasta adagiata su un fianco al di fuori della carreggiata, mentre il rimorchio ha finito per occupare completamente la strada, impedendo il transito dei veicoli.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concentrato innanzitutto sul soccorso dell’autista. Il conducente è stato fatto uscire attraverso la botola posta nella parte superiore della cabina, resa accessibile proprio a causa del ribaltamento del mezzo. Una volta estratto, è stato affidato al personale sanitario per le cure e gli accertamenti necessari.

Sul posto anche 118, elisoccorso e polizia stradale

Oltre ai vigili del fuoco di Biella, sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118 di Gattinara, l’elisoccorso e la polizia stradale di Biella, che ha gestito i rilievi e la viabilità durante le operazioni di emergenza.

La presenza del rimorchio trasversalmente alla carreggiata ha reso necessarie complesse operazioni di recupero del mezzo pesante, con inevitabili disagi per la circolazione lungo la provinciale.

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Completata la messa in sicurezza della strada

Terminate le operazioni di soccorso al conducente, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autoarticolato e dell’intera area interessata dall’incidente. Successivamente è stata effettuata la rimozione del mezzo pesante, così da consentire il progressivo ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Resta ora da chiarire che cosa abbia provocato l’uscita di strada del camion. Gli accertamenti sono affidati alla polizia stradale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Fortunatamente il conducente è stato soccorso in tempi rapidi e non risultano coinvolti altri veicoli.

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