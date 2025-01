Ghemme e la sua Pro loco ricordano Giuliano, colonna del volontariato. Era una persona molto attiva e sempre pronta a dare una mano.

Ghemme e la sua Pro loco ricordano Giuliano, colonna del volontariato

Il suo nome di battesimo era Giulio, ma a Ghemme tutti lo conoscevano come Giuliano. La sua scomparsa, improvvisa e inattesa, è avvenuta qualche giorno fa all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Aveva 70 anni.

La notizia ha destato grande cordoglio in paese, soprattutto perché Giulio Fantozzi era una persona molto attiva e sempre pronta a dare una mano nelle iniziative del paese. Socio storico della Pro loco, il sodalizio ha ricevuto sulla pagina Facebook decine e decine di messaggi di cordoglio.

LEGGI ANCHE: Operaio morto a soli 44 anni: un intero paese in lutto

Tanti anni di impegno in Pro loco

Fantozzi era stato consigliere della Pro loco per alcuni mandati, partecipando sempre in prima persona alle iniziative del sodalizio non solo come volontario, ma anche come membro del direttivo.

Anche dopo aver lasciato l’incarico ufficiale, però, non aveva mai fatto mancare il suo apporto, così come aveva spesso partecipato, sempre offrendo la propria opera volontaria. Come nello svolgimento di diverse edizioni della Mostra mercato del vino di Ghemme, manifestazione che prevede la collaborazione delle principali realtà associative del paese nella gestione dei vari momenti e dei visitatori che la frequentano, necessitando di molte persone come Giuliano, sulla cui presenza cui tutti sapevano di poter contare.

Una persona sorridente e disponibile

Gli amici e tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui ne parlano come di una persona molto buona e sempre con la battuta pronta, un uomo sempre sorridente e pronto a spendere una buona parola per tutti.

Giulio Fantozzi lascia la compagna Grazia con Graziano, le sorelle Ilva e Daniela e i nipoti Marusca e Simone. Il funerale è stato celebrato venerdì nella chiesa parrocchiale di Pogno, luogo da cui era originario. Il giorno precedente, sempre nello stesso edificio sacro, era stato celebrato il rosario in sua memoria.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook