Ghemme, con la Pro loco commissariata allarme per la Mostra del vino. Tante domande poste dal gruppo di opposizione in consiglio comunale.

Ghemme, con la Pro loco commissariata allarme per la Mostra del vino

Anche la minoranza consiliare di Ghemme si interroga sul presente (e sul futuro) della Pro loco. Il gruppo “Ripartiamo da Ghemme” in un comunicato pone alcune questioni sul sodalizio, ora commissariato dall’Unpli.

«Come tutti i ghemmesi siamo sconcertati – scrivono i consiglieri della formazione dell’ex sindaco Davide Temporelli -. Le motivazioni lette sulle principali testate territoriali parlano di un’ iniziativa legata ad irregolarità amministrative. In realtà la decadenza dell’istituzione Pro loco o Pro Ghemme parte da più lontano ed è la conseguenza di un’endemica mancanza di chiarezza nei confronti della cittadinanza e soprattutto una riottosità consolidata nel dare spiegazioni degli investimenti e dei ricavi delle iniziative.

Richiesta di chiarezza

«Per capire meglio: come mai negli ultimi due anni si sono succeduti tre presidenti? Come mai nell’ultimo anno alcuni soci sono stati estromessi senza spiegazioni? Come mai nell’organizzazione degli eventi in paese la Pro loco pretende dalle associazioni minori contributi per la macchina organizzativa?»

«Che ruolo ha l’Associazione “Gusto” all’interno della Pro loco stessa? Questi sono solo alcuni dei quesiti che sono ad oggi senza risposta». La minoranza chiede anche all’amministrazione comunale «cosa intende fare con i locali di proprietà comunale dati ad uso gratuito all’associazione stessa. Ne riprenderà il possesso? O semplicemente darà al Commissario la disponibilità dei locali?».

Il problema della Mostra del vino

Il quesito più importante però riguarda ala Mostra mercato del vino di Ghemme, fiore all’occhiello del paese, organizzata dalla Pro loco: «Cosa ne sarà di questa manifestazione? Chi la organizzerà? Magari “Gusto”, associazione parallela fondata dei membri più stretti dell’ex direttivo Pro loco? Ci auguriamo che questo terremoto porti ad un rinnovamento dei vertici, ad un riavvicinamento delle persone volenterose all’istituzione Pro Ghemme. Per anni la Pro Ghemme è stato un vanto per la comunità ghemmese, ma ora è sinonimo di sospetto e mestizia in tutti noi».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook