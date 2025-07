Ghemme, i servizi sanitari trasferiti a Palazzo Gallarati. Al poliambulatorio prendono il via i lavori per la nuova Casa di comunità.

A partire da oggi, mercoledì 16 luglio, prendono ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della Casa di comunità di Ghemme, un importante progetto che porterà alla riqualificazione dell’attuale sede del poliambulatorio in via Castello 7.

Per consentire l’avvio del cantiere, i servizi attualmente attivi nella struttura verranno temporaneamente trasferiti a Palazzo Gallarati, in piazza Castello, dove riprenderanno progressivamente nel corso del mese.

Le nuove sedi e la ripresa dei servizi

Il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) sarà il primo ad attivarsi nella nuova sede: a partire già dalla notte di oggi sarà operativo con ingresso dal civico 41 di Palazzo Gallarati.

Nel dettaglio, le attività sanitarie riprenderanno come segue:

Punto Prelievi: riaprirà al pubblico lunedì 22 luglio al piano terra del civico 41. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente in sede. Per eventuali disdette o informazioni, è possibile contattare il numero 0322 848767 o scrivere all’indirizzo email poliambulatori.bor@asl.novara.it.

Consultorio: le attività riprenderanno giovedì 24 luglio, sempre al piano terra del civico 41. Per comunicazioni o disdette è disponibile il numero 0322 848840.

Neuropsichiatria Infantile: sarà operativa dal 23 luglio al primo piano del civico 47. Per informazioni si può chiamare lo 0322 848830 oppure lo 0321 374112.

Centro di Salute Mentale: riprenderà le attività dal 24 luglio, sempre al primo piano del civico 47. Il numero di riferimento è 0322 848348.

Altre informazioni utili

Alcuni servizi subiranno variazioni temporanee. In particolare, l’attività di odontoiatria sarà trasferita momentaneamente nelle sedi di Borgomanero e Arona. Resteranno invece regolarmente attivi presso il secondo piano della sede di via Castello 7 i medici di medicina generale e il pediatra di libera scelta.

Infine, le visite specialistiche già prenotate tra il 16 e il 31 luglio (in particolare oculistiche, otorinolaringoiatriche e reumatologiche) sono attualmente in fase di riprogrammazione. Le nuove sedi di riferimento saranno quelle di Arona e Borgomanero. Le attività torneranno disponibili a Ghemme al termine del trasferimento.

Disagi temporanei, ma servizi garantiti

L’Asl di Novara si scusa per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi durante il periodo di transizione, assicurando che tutto il personale è impegnato a garantire la continuità dei servizi e a ridurre al minimo le difficoltà per gli utenti.

