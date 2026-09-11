Ghemme torna a correre sotto le stelle nel ricordo di Massimo Calgaro

Torna ogg, venerdì 11 settembre, a Ghemme la “Ghemme di notte”, corsa podistica organizzata dal Gs Fulgor e giunta alla sua 26ma edizione. Il ritrovo è fissato alle 19.15 davanti a Palazzo Gallarati, in piazza Castello, mentre le partenze inizieranno alle 20. Anche quest’anno la manifestazione sarà dedicata alla memoria di Massimo Calgaro.

L’appuntamento è ormai diventato una tradizione per gli appassionati di podismo del territorio e non solo. La formula permette di coinvolgere sia gli atleti che vogliono misurarsi in una vera competizione sia quanti preferiscono affrontare il percorso senza l’assillo del cronometro, condividendo soprattutto il piacere di correre insieme nelle strade di Ghemme.

Quasi dieci chilometri attraverso il paese

La prova principale sarà la gara competitiva di 10 chilometri, omologata Fidal, con partenza alle 20. Cinque minuti più tardi, alle 20.05, scatterà invece la corsa non competitiva di 9,9 chilometri dedicata proprio alla memoria di Massimo Calgaro. Due modalità differenti per vivere una stessa serata di sport.

Il programma della “Ghemme di notte” prevede:

ritrovo alle 19.15 in piazza Castello;

gara competitiva Fidal di 10 chilometri alle 20;

prova non competitiva di 9,9 chilometri alle 20.05;

percorso di 700 metri per i bambini dai 5 ai 10 anni;

percorso di 1,4 chilometri per gli junior dagli 11 ai 18 anni;

pasta per tutti i partecipanti al termine della manifestazione.

L’obiettivo è trasformare l’evento in una festa capace di andare oltre la dimensione puramente agonistica, coinvolgendo sportivi di differenti età e livelli di preparazione.

Spazio anche ai piccoli podisti

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai più giovani. Per i bambini dai 5 ai 10 anni è stato predisposto un percorso di 700 metri, mentre i ragazzi dagli 11 ai 18 anni potranno cimentarsi su una distanza di 1,4 chilometri. Un modo per consentire anche alle nuove generazioni di respirare l’atmosfera della manifestazione.

La presenza delle prove giovanili permette infatti alla “Ghemme di notte” di assumere anche una dimensione familiare. Mentre gli adulti si prepareranno ad affrontare i percorsi più lunghi, bambini e ragazzi potranno vivere la loro esperienza di corsa, avvicinandosi allo sport all’interno di un appuntamento ormai consolidato nel calendario podistico locale.

Dopo il traguardo pasta per tutti

L’arrivo degli ultimi concorrenti non segnerà la conclusione della serata. Al termine delle prove sarà infatti offerta la pasta a tutti i partecipanti grazie allo sponsor Fontaneto srl. Un momento conviviale che consentirà agli sportivi di ritrovarsi dopo la fatica e condividere impressioni e racconti della gara.

È anche attraverso questi momenti che la manifestazione conserva il carattere di una festa dello sport. Alla componente agonistica si affiancano infatti socialità e condivisione, elementi che da sempre accompagnano il mondo del podismo amatoriale e che assumono un significato ancora maggiore in una serata dedicata al ricordo di un amico.

Nove anni senza Massimo Calgaro

A nove anni dalla sua scomparsa, la “Ghemme di notte” continuerà infatti a ricordare Massimo Calgaro. Ghemmese e grande appassionato di podismo, morì nel 2017 a soli 56 anni. Da tempo faceva parte dei “Trailers di notte” e proprio correre quando il sole era ormai tramontato rappresentava una delle sue grandi passioni.

Accanto alla corsa, Calgaro amava la musica e la montagna. Passioni che hanno lasciato tanti ricordi nelle persone che lo avevano conosciuto e frequentato. Domani sera il modo più naturale per ricordarlo sarà ancora una volta quello di allacciare le scarpe e mettersi a correre: quasi dieci chilometri nella notte di Ghemme, seguendo idealmente le orme di un amico che quello sport lo aveva amato profondamente.

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