Ponte della Pistolesa, un passante evita una tragedia

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre al ponte della Pistolesa che collega Valdilana a Veglio. Qui una persona è stata soccorsa dopo essere stata notata in una situazione di grave pericolo. Le prime informazioni sull’accaduto sono ancora parziali, ma l’intervento ha consentito di evitare conseguenze drammatiche. Purtroppo il viadotto è stato teatro in più occasioni di gesti estremi.

Determinante è stata la presenza di un passante che si trovava nella zona e ha compreso quanto stava accadendo. L’uomo è riuscito a convincere la persona ad allontanarsi dal punto pericoloso e contemporaneamente ha chiesto aiuto. Poco dopo sono arrivati i carabinieri insieme all’equipaggio sanitario del 118.

I soccorsi e l’assistenza

La persona è stata quindi affidata ai sanitari per ricevere l’assistenza necessaria. L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza di chiedere aiuto quando una situazione di sofferenza psicologica diventa difficile da affrontare senza un sostegno professionale.

Nel territorio biellese è attivo il team multiprofessionale della struttura complessa di Psichiatria dell’Asl Biella. Il servizio segue persone che attraversano momenti di grave crisi, ma offre supporto anche a familiari, conoscenti e a chi è stato coinvolto come testimone in episodi traumatici.

A chi rivolgersi nel Biellese

È possibile contattare direttamente i Centri di salute mentale anche senza impegnativa. A Biella il servizio si trova in strada Campagnè 7/A e risponde al numero 015 8461477.

A Cossato il Centro di salute mentale ha sede in via Milano 48 ed è raggiungibile al numero 015 15159506. Rivolgersi ai servizi sanitari può rappresentare un primo passo concreto per affrontare una condizione di forte sofferenza e ricevere un sostegno qualificato.

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