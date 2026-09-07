Ghemme torna al Rinascimento: due giorni per rivivere lo storico trattato

A Ghemme, sabato 12 e domenica 13 settembre, torna la rievocazione dello storico trattato che nel 1467 legò i ducati Sforza e Savoia. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Ghemme in collaborazione con l’associazione Pace di Ghemme 1467 e porterà per un intero fine settimana figuranti, cortei, giochi, musica e antichi mestieri nelle vie del paese.

L’obiettivo è riportare il pubblico nelle atmosfere del Rinascimento e, nello stesso tempo, far conoscere una pagina importante della storia locale. Il borgo diventerà così il grande scenario di un viaggio nel passato, con appuntamenti destinati ad adulti e bambini e momenti nei quali la ricostruzione storica si unirà all’intrattenimento e alla convivialità.

Sabato giochi, accampamento e cena rinascimentale

Il programma prenderà il via sabato 12 settembre alle 18 con l’inaugurazione della manifestazione. Da quel momento il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera dell’epoca attraverso numerose attività che animeranno il paese e ricreeranno la vita di un antico accampamento.

Tra le proposte del pomeriggio ci saranno:

giochi medievali;

cartomanzia;

laboratori didattici per adulti e bambini;

esibizioni di giocolieri;

la città da campo con figuranti e ambientazioni storiche.

Dalle 19.30 la festa si sposterà nel castello-ricetto, dove figuranti e commensali saranno protagonisti di una cena dal sapore rinascimentale. In tavola arriveranno ricette e piatti ispirati alla tradizione dell’epoca, trasformando anche il momento conviviale in un’occasione per conoscere usanze e sapori del passato. Per partecipare alla cena è necessario prenotare entro domani, martedì 8 settembre, contattando Edoardo al 348 5521710 oppure Gaia al 349 6551463.

Il corteo attraversa il paese

La rievocazione storica di Ghemme proseguirà domenica 13 settembre a partire dalle 10. Il momento centrale della mattinata sarà il corteo storico: figuranti e partecipanti partiranno da piazza Castello e attraverseranno le vie del paese, dando vita a una grande rappresentazione itinerante prima di raggiungere la chiesa parrocchiale.

Alle 11 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Proprio qui verrà rievocato il patto che sancì l’alleanza tra i ducati Sforza e Savoia, riportando idealmente Ghemme a un’epoca nella quale accordi, alleanze e trattati potevano cambiare gli equilibri politici e il destino dei territori.

Il Te Deum accompagna la rievocazione

A rendere ancora più suggestiva la celebrazione sarà la musica. Durante la funzione nella chiesa di Santa Maria Assunta verrà eseguito il Te Deum, interpretato da Anima Vocalensemble. Un accompagnamento scelto per sottolineare il legame tra la ricostruzione degli avvenimenti del passato e il patrimonio culturale che il paese continua a custodire.

«Un’occasione unica – sottolineano gli organizzatori – per far rivivere insieme una tradizione che affonda le proprie radici nella storia del paese, attraverso la forza coinvolgente della musica e la partecipazione della comunità». Per Ghemme sarà così un fine settimana nel quale la storia uscirà dai libri per tornare nelle strade, tra i costumi dei figuranti e gli scenari del borgo.

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