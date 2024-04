Giallo politico a Prato Sesia: una lista deve cambiare il candidato a sindaco. Luigi Bordini annuncia il ritiro: «Ci sono troppe divergenze sul programma».

Giallo politico a Prato Sesia: una lista deve cambiare il candidato a sindaco

Colpo di scena nella lista “RinnoviAmo Prato Sesia”, presentata qualche settimana fa dal (ex) candidato sindaco Luigi Bordini. Quest’ultimo infatti ha annunciato il ritiro dalla competizione.

«C’è stata una forte dissonanza sul programma – spiega il diretto interessato -. Alcune mie proposte sono state ritenute troppo ambiziose o troppo innovative per un piccolo paese come Prato Sesia. Questo ha provocato dapprima delle tensioni interne al gruppo e poi una vera e propria scissione. Io ero pronto al cambiamento, mentre altri temo di no».

La sfida al sindaco Boraso

La lista “RinnoviAmo Prato” si era presentata come alternativa a quella del sindaco uscente Alberto Boraso, che ha a sua volta annunciato la sua ricandidatura e la riproposizione della lista “Insieme si cresce”.

Bordini aveva avuto modo di incontrare alcune persone che stavano, come lui, pensando a formare uno schieramento da presentare alle prossime elezioni comunali. Il gruppo aveva unito i propri intenti, annunciando le prime intenzioni e, in un secondo momento, i componenti della compagine, in attesa di stilare il programma definitivo.

Un’idea di democrazia progettuale

«Non è mio stile polemizzare, anzi. Forse è proprio il mio modo pacato di vedere e pensare le cose che, insieme a una visione innovativa, non ha trovato grande sostegno – prosegue Bordini -. Volevo portare in paese, pur a livello sperimentale, un’idea di “democrazia progettuale”. Ed è stata forse la causa principale di questa rottura».

Sulla possibilità di costituire una nuova lista, Bordini è molto realista: «L’avrei fatta se ci fosse stato il tempo necessario per mettere in piedi un nuovo gruppo solido e coeso – afferma –. Farlo solo per provare ad avere una poltrona, no. Anche questa è una cosa che non mi appartiene. il mio pensiero va all’interesse del paese».

Ora serve un nuovo candidato

Il futuro della lista “RinnoviAmo Prato” è ora nelle mani degli altri componenti, che sono al lavoro per ricucire lo strappo creatosi e per cercare un candidato sindaco. Salvo capovolgimenti e ripensamenti, ne fanno parte Massimiliano Fabris, Manuel Frattini, Chiara Lucchin, Lorenzo Mancini, Tiana Nicoloso, Rosanna Ottone, Andrea Perini, Martina Sagliaschi, Valentina Spagone, Erica Ugazio.

