Era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale: arrestato a Valdilana

Un uomo di 63 anni ricercato a livello internazionale è stato arrestato l’altra mattina a Valdilana dalla guardia di finanza di Biella. Il cittadino peruviano era destinatario di una Red Notice dell’Interpol collegata a un’accusa di violenza sessuale nel suo Paese d’origine.

I finanzieri lo hanno individuato mentre viaggiava a bordo dell’auto che utilizzava abitualmente. Dopo i controlli sull’identità e la conferma della validità del provvedimento internazionale, il 63enne è stato arrestato in vista della procedura di estradizione.

L’accusa per un episodio del 2021

I fatti contestati dalle autorità peruviane risalgono al gennaio 2021. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe abusato di una connazionale all’interno di una struttura ricettiva nella zona di Lima. Il 30 luglio scorso nei suoi confronti è stato disposto un provvedimento di custodia cautelare.

Il 63enne aveva però già lasciato il Perù. Il 3 agosto l’Interpol ha quindi diramato la Red Notice, chiedendo agli altri Stati di localizzarlo e procedere all’arresto provvisorio finalizzato all’estradizione.

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Viveva a Crevacuore e lavorava a Pray

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Biella hanno permesso di localizzare il ricercato. Presente in Italia almeno dal 2022, l’uomo dimorava abitualmente a Crevacuore e recentemente aveva lavorato come badante di una persona anziana a Pray.

Dopo l’arresto a Valdilana, il 63enne è stato trasferito nel carcere di Biella e messo a disposizione del presidente della Corte d’appello di Torino. Ora dovrà essere valutata la richiesta di estradizione del Perù. In caso di condanna secondo la legge peruviana, per l’accusa contestata rischia fino a 20 anni di reclusione.

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