Maxi sequestro di droga, decisivo il fiuto del cane Mich: arrestato un cinquantenne

E’ stato Mich, un cane pastore tedesco, a permettere ai carabinieri di trovare ingenti quabntitativi di droga nell’abitazione di un 50enne incensurato. L’uomo è stato arrestato a Vercelli con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Vercelli, con il supporto dell’unità cinofila della polizia locale di Trecate.

Indagini partite da sospetti mirati

L’inchiesta ha preso avvio dopo una serie di approfondimenti investigativi che avevano fatto emergere elementi compatibili con un’attività di spaccio riconducibile a un uomo senza precedenti penali. Da qui la decisione di eseguire perquisizioni nell’abitazione e nei locali nella sua disponibilità.

I controlli hanno interessato anche box e cantine. Gli investigatori hanno concentrato le ricerche nei punti ritenuti più sensibili, ricostruendo con precisione gli spostamenti e le disponibilità del cinquantenne.

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Oltre un chilo e mezzo di stupefacenti

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati circa 1,3 chilogrammi di marijuana, oltre 150 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e un coltello utilizzato per il taglio della sostanza. Parte della droga era conservata in barattoli di vetro nascosti tra i mobili.

Proprio il cane Mich ha permesso di individuare i nascondigli, rendendo possibile il recupero dello stupefacente e del materiale ritenuto utile all’attività di confezionamento delle dosi.

Arresto e misura cautelare

Al termine degli accertamenti il cinquantenne è stato accompagnato nellacasa circondariale di Vercelli. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Nei prossimi giorni la misura sarà sostituita con gli arresti domiciliari, da eseguire con il controllo del braccialetto elettronico. L’indagine prosegue per ricostruire tutti gli aspetti dell’attività illecita.

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