In arrivo a Cavallirio uno sportello Postamat

La banca, chiusa lo scorso ottobre, a Cavallirio non torna più. Ma nel paese presto ci sarà uno sportello bancomat grazie ad un accordo firmato con Poste Italiane dal sindaco Vito D’Aguanno. «Non sappiamo ancora quando il dispositivo Postamat verrà messo in funzione – afferma il primo cittadino -, ma contiamo che il contratto, ormai firmato, venga presto concretizzato».

La dotazione di uno sportello Atm a Cavallirio si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e dotazione di servizi del vetusto ufficio postale. I lavori sono già iniziati, tanto che in questo periodo l’ufficio è chiuso per l’effettuazione dei lavori. Si tratta del progetto “Progetto Polis”, destinato a offrire ai cittadini i servizi digitali forniti dalle pubbliche amministrazioni.

Poste chiuse fino al 24 agosto

Durante questo periodo di chiusura, prevista fino al 24 agosto, i cavalliresi devono fare riferimento all’ufficio postale di Prato Sesia, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. Nei giorni di martedì e giovedì, nell’ufficio pratese, i cavalliresi potranno anche ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza, ed effettuare operazioni vincolate alla posta di riferimento, come quelle riguardanti i conti o i libretti postali. Per le normali operazioni ci si può rivolgere anche agli uffici di Boca o Borgomanero.

Le speranze del sindaco

«Il progetto – spiega D’Aguanno – prevede di fornire un maggior numero di opzioni ai cittadini dei piccoli paesi. Mi auguro che possa realizzarsi presto, in modo che tutti possano avere un’alternativa all’eseguire le operazioni in autonomia, come accade ormai spesso in moltissimi casi, oppure al rivolgersi agli uffici comunali, dove pure possiamo offrire molti servizi a chi non è in grado di eseguire le procedure da solo».

«Sembra che l’azienda Poste Italiane, che è a partecipazione statale, sia intenzionata a mantenere tutti i recapiti sul territorio e questo è sicuramente un bene soprattutto per le piccole realtà. Per questo punto molto sull’installazione dello sportello Atm».

