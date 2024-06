Lutto nel mondo della scuola per la ex preside Maria Grazia Andreetta. La donna aveva solo 69 anni ed era da qualche tempo in pensione.

Si è spenta l’altra settimana a soli 69 anni Maria Grazia Andreetta, ex preside dell’istituto tecnico “Leonardo da Vinci” di Borgomanero, istituto frequentato da centinaia di ragazzi da tutta la zona.

Originaria di Taino, in provincia di Varese, era stata prima docente di lingua inglese, poi aveva vinto il concorso e aveva guidato l’istituto scolastico di Castelletto Ticino. Quindi di il lungo periodo a Borgomanero.

Nel Festival della dignità umana

Aveva inoltre fatto parte del comitato scientifico del Festival della dignità umana. Per l’istituto superiore borgomanerese la professoressa Andreetta si era impegnata in prima persona ampliando l’offerta formativa. Dopo la pensione era tornata a vivere nel paese di origine.

Anche la dirigenza della scuola partecipa al lutto di Maria Grazia, «ringraziandola per la dedizione e l’impegno mostrati negli anni nei confronti della propria scuola e di tutta la comunità». Le esequie sono state celebrate nei giorni scorsi nel paese di origine della ex preside: presenti anche numerosi ex allievi.

