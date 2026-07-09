Maxi sequestro di cocaina nel Novarese: tre arresti dopo un’indagine partita da Ferrara

Tre cittadini colombiani sono stati arrestati dalla polizia nell’ambito di un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 4,8 chilogrammi di sostanza stupefacente nel Novarese. L’indagine, sviluppata dalle Squadre mobili di Ferrara e Novara, è nata dopo un controllo eseguito nei confronti dell’auto sulla quale viaggiavano i tre uomini.

Le successive attività investigative hanno condotto gli agenti fino all’abitazione utilizzata dagli indagati, dove sono scattate le perquisizioni. All’interno sono stati rinvenuti 3.679 grammi di cocaina e 1.153 grammi di pasta di coca, destinata alla successiva lavorazione. I tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

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Scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga

Nel corso del blitz gli investigatori hanno sequestrato anche prodotti chimici impiegati per trasformare la pasta di coca, una pressa utilizzata per il confezionamento dello stupefacente, una macchina conta-banconote e altro materiale ritenuto funzionale all’attività di preparazione della droga.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di cocaina nel Nord Italia ed è il risultato della collaborazione tra le Squadre mobili di Ferrara e Novara. I tre arrestati sono stati trasferiti in carcere e restano a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.

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