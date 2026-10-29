Mattinata complicata per chi si è trovato a percorrere il collegamento tra Gattinara e Romagnano Sesia. Oggi, giovedì 29 ottobre, il ponte sul Sesia è stato interessato da un senso unico alternato, necessario per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione.

La limitazione ha inevitabilmente inciso sulla circolazione, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. Da entrambe le direzioni si sono formate code e rallentamenti, con tempi di percorrenza più lunghi del normale per automobilisti e mezzi diretti tra Valsesia e Novarese.

Operai al lavoro sulla struttura

Il provvedimento è stato adottato per permettere agli addetti di lavorare in condizioni di sicurezza sul ponte. Gli interventi riguardano opere di manutenzione sulla struttura, già in passato oggetto di verifiche e sistemazioni periodiche.

Il collegamento tra Romagnano e Gattinara rappresenta infatti uno dei punti più delicati della viabilità locale. Ogni restringimento della carreggiata finisce per avere conseguenze immediate sul traffico, vista l’importanza dell’asse per pendolari, mezzi commerciali e spostamenti quotidiani.

Code sui due lati del Sesia: “Nessun avviso”

Nel corso della giornata i disagi si sono fatti sentire sia sul lato gattinarese sia su quello di Romagnano. Il passaggio alternato dei veicoli ha creato accumuli soprattutto nelle fasi in cui aumentava il flusso di auto, con attese che si sono protratte per diverse ore. Sui social parecchi hanno segnalato che di questi lavori non si sapeva nulla.

La situazione non ha comunque fatto registrare particolari criticità oltre ai rallentamenti. Il traffico è proseguito a senso unico alternato, regolato in funzione delle esigenze del cantiere e delle condizioni di sicurezza.

Un punto sensibile per la viabilità locale

Il ponte sul Sesia è da anni un’infrastruttura fondamentale per i collegamenti tra le due province. Per Gattinara e Romagnano rappresenta una delle principali vie di comunicazione, e qualsiasi intervento sul manufatto ha ripercussioni immediate sulla mobilità dell’intera zona.

Situazioni analoghe si erano già verificate in passato durante altri lavori di manutenzione. Anche in quelle occasioni il senso unico alternato aveva generato code su entrambi i lati del ponte, confermando quanto il collegamento sia strategico per il territorio.

Video Gianluca Colombo

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