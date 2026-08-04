Punto da un calabrone mentre lavora nell’orto, naturalista morto a 74 anni

Un uomo di 74 anni è morto domenica a Soriso, centro a ridosso di Borgomanero, dopo essere stato punto da un calabrone mentre lavorava nell’orto della propria abitazione. La vittima è Manuel Mongini, noto ornitologo ed esperto naturalista. Il malore si è sviluppato in pochi minuti davanti alla compagna Elisa, che ha tentato di prestargli i primi aiuti prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il dramma si è consumato in pochi minuti

Manuel Mongini stava raccogliendo alcuni ortaggi nel giardino di casa quando è stato punto da un calabrone a un orecchio. Rientrato nell’abitazione, ha subito avvisato la compagna dell’accaduto e si è seduto per farsi applicare una pomata lenitiva nel punto della puntura.

Pochissimi minuti dopo, però, le sue condizioni sono precipitate improvvisamente. Ha perso conoscenza e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. La tragedia si è consumata nell’arco di circa cinque minuti, lasciando sgomenta la comunità di Soriso.

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Una figura conosciuta nel mondo della natura

La scomparsa di Manuel Mongini ha colpito profondamente quanti lo conoscevano per la sua attività di ornitologo e naturalista. Nel corso degli anni era diventato un punto di riferimento per gli appassionati del territorio, grazie alla competenza e alla passione con cui studiava e divulgava il patrimonio naturalistico.

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