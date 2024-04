Rade al suolo un bosco per ricavare un campo da coltivare. I carabinieri forestali scoprono un’area di 9mila metri quadrati di alberi abbattuti abusivamente.

Rade al suolo un bosco per ricavare un campo da coltivare

Ha distrutto 9mila metri quadrati di bosco e sottobosco con l’obiettivo di ricavarne un’area da coltivare. Denunciato un uomo a Caltoignaga, nel Novarese, a seguito di un’operazione dei carabinieri forestali di Novara.

Più nel dettaglio, l’uomo è finito nei guai per aver realizzato opere vietate sulle sponde del torrente Terdoppio. Il caso è emerso nel corso di attività di perlustrazione delle rive del corso d’acqua, quando i militari hanno notato grossi cumuli di ramaglie, tronchi e ceppaie su un terreno adiacente le sponde del torrente.

Oltre ai cumuli di materiale legnoso erano evidenti i segni di taglio di alberi e sradicamento di ceppaie attraverso l’utilizzo di mezzi d’opera.

Si scopre il responsabile

L’area è in parte di proprietà demaniale e soggetta a vincoli di carattere idraulico e paesaggistico. Successivi approfondimenti hanno poi permesso di accertare che in quella zona era effettivamente stato distrutto un bosco, con rimozione di alberi e ceppaie. Il tutto per una superficie di circa 9mila metri quadrati sino al limitare dell’argine del torrente.

L’obiettivo era quello di ottenere della superficie coltivabile.

Pericolo anche per le alluvioni

La presenza dei cumuli di materiale forestale lasciato sul posto a ridosso del corso d’acqua rappresenta inoltre un pericolo, perché potrebbe ostruire il regolare deflusso dell’acqua in occasione di piogge, con i conseguenti rischi di dissesto idrogeologico.

Il presunto responsabile dei lavori abusivamente realizzati è stato individuato nel conduttore di terreni limitrofi. L’uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Novara per i reati di invasione di terreni, danneggiamento ed opere realizzate in assenza di autorizzazione su aree coperte da vincolo paesaggistico ed idrogeologico.

