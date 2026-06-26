Ricatto all’ex amante per ottenere denaro: arrestato un ventenne

Un giovane poco più che ventenne è stato arrestato con l’accusa di estorsione ai danni di un uomo di 49 anni residente a Borgomanero. I fatti si sono conclusi nei giorni scorsi con un intervento dei carabinieri, entrati in azione durante un appuntamento organizzato per la consegna di denaro. Il giudice ha successivamente disposto nei confronti del ragazzo il divieto di avvicinamento alla vittima.

Secondo quanto emerso dalle indagini, tutto nasce da una conoscenza avviata alcuni anni fa e trasformata in una frequentazione durata per un certo periodo. Dopo l’interruzione dei rapporti, i contatti tra i due si erano praticamente azzerati.

Le richieste di soldi diventano minacce

La situazione è cambiata quando il giovane ha ripreso a cercare l’uomo chiedendo aiuti economici. Di fronte ai rifiuti ricevuti, le richieste si sono trasformate in pressioni sempre più insistenti, accompagnate dalla minaccia di rivelare alla moglie della vittima dettagli e contenuti della loro relazione.

Messaggi e telefonate avrebbero avuto tutti lo stesso obiettivo: ottenere denaro in cambio del silenzio. Nel corso del tempo, secondo la ricostruzione degli investigatori, il ventenne sarebbe riuscito a incassare somme significative, per un totale superiore ai 10mila euro.

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La trappola e l’arresto

Temendo conseguenze sulla propria vita familiare, il 49enne ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e di raccontare quanto stava accadendo. A quel punto è stato organizzato un incontro controllato per la consegna dell’ennesima somma richiesta.

Non appena il giovane ha preso la busta con il denaro, i militari sono intervenuti bloccandolo. Durante l’interrogatorio il ragazzo ha espresso il proprio pentimento, ma per lui è comunque scattata l’accusa di estorsione. L’indagine ha così posto fine a una vicenda che, da relazione privata, si era trasformata in una lunga sequenza di ricatti e richieste economiche.

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