Sexy ricatto a un 80enne, giovane ossolana finisce in arresto

Sexy ricatto a un 80enne, giovane ossolana è finita in manette.

Sexy ricatto a un anziano

Aveva agganciato l’80enne su Internet in una chat erotica: lei, giovane 27enne albanese, aveva iniziato a mostrare alcune parti intime, lo stesso aveva fatto lui, 80enne. A quel punto è scattato il ricatto. La donna, residente in Friuli ma domiciliata a Vogogna, avrebbe minacciato di pubblicare le foto compromettenti dell’anziano sui sociale se non le avesse dato 3000 euro. L’anziano ha denunciato il fatto e così alla consegna del denaro sono intervenuti i carabinieri, per la donna sono scattate le manette. E non è il primo caso che avviene.