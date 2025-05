Borgomanero in ansia per la 16enne Maya Basra, scomparsa da dieci giorni. È uscita per una passeggiata e non ha più fatto ritorno. Appello della famiglia.

Borgomanero in ansia per la 16enne Maya Basra, scomparsa da dieci giorni

È dal pomeriggio di quasi due settimane fa che non si hanno più notizie di Maya Basra, una ragazza di 16 anni residente a Borgomanero e studentessa del secondo anno dell’istituto commerciale Leonardo da Vinci. La giovane è uscita per una passeggiata con un’amica e da quel momento si sono perse le sue tracce.

La famiglia, preoccupata e incredula, ha lanciato un appello pubblico affinché chiunque abbia visto Maya o abbia informazioni utili contatti le forze dell’ordine. La denuncia è stata presentata ai carabinieri e l’appello è stato condiviso anche sui social con un numero da contattare.

Una ragazza tranquilla e sportiva

Maya viene descritta come una ragazza che non ha mai creato problemi, studiosa e molto legata alla famiglia, conosciuta anche per la sua passione sportiva: ha praticato Twirling per diversi anni nella squadra locale di Santa Cristina.

Alcune segnalazioni l’avrebbero indicata a Milano, Bergamo e Brescia, ma finora non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, la famiglia ha ricevuto alcune chiamate anonime da numeri irrintracciabili, che aumentano l’angoscia senza offrire reali elementi di aiuto.

Chiunque abbia informazioni, contatti subito le forze dell’ordine

Chiunque abbia visto Maya Basra o possa fornire indicazioni utili è invitato a contattare immediatamente i carabinieri o le autorità competenti. Anche una segnalazione apparentemente insignificante potrebbe fare la differenza. La ragazza è alta circa 1,65 metri e ha capelli castani e lunghi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook