Scontro tra due auto a Borgomanero, c’è un ferito

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 dicembre, una squadra dei vigili del fuoco di Borgomanero è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in zona Santa Cristina, intorno alle 18. Lo riporta il Corriere di Novara.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. Giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato quattro persone interessate dall’incidente. Per una di esse si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l’estrazione dall’abitacolo, a causa delle condizioni del veicolo dopo l’impatto.

Sul posto anche il personale del 118

I pompieri hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l’area e a prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Poco dopo sono giunte sul luogo dell’incidente due ambulanze, una proveniente da Arona e una da Borgomanero.

Tutte le persone coinvolte sono state successivamente trasportate all’ospedale di Borgomanero per accertamenti e cure, con particolare attenzione per il ferito estratto dal veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del sinistro e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

