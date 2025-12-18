Ferita in un’incidente, pallavolista muore a 20 anni dopo cinque giorni

Ferita in un’incidente, muore a 20 anni dopo cinque giorni. Matilde stava viaggiando con la madre quando è stata tamponata violentemente.

Ferita in un’incidente, muore a 20 anni dopo cinque giorni

Non ce l’ha fatta Matilde Baldi, una ragazza di appena 20 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto giovedì scorso sull’autostrada A33 Asti-Cuneo. La giovane è morta martedì dopo cinque giorni di ricovero in ospedale.

Matilde lavorava al caffè Vergano all’interno del centro commerciale “Il Borgo” ed era una pallavolista della squadra PlayAsti. La sera dell’11 dicembre viaggiava in auto insieme alla madre: erano da poco passate le 20.30 e stavano rientrando a casa, percorrendo l’A33 in direzione Asti, a bordo di una Fiat 500.

L’incidente lungo l’autostrada

All’altezza di Revigliasco d’Asti, per cause ancora in fase di accertamento, l’utilitaria è stata violentemente tamponata da una Porsche 911 GT3 con targa tedesca. L’impatto è stato molto violento: la giovane ha riportato un grave trauma alla testa all’interno dell’abitacolo.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma fin da subito le condizioni di Matilde sono apparse disperate. La madre è stata trasportata in ospedale in codice giallo, mentre la ragazza è stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Alessandria, dove è rimasta in coma fino al decesso, avvenuto nella giornata di ieri.

Sull’incidente stanno lavorando gli agenti della polizia stradale di Bra. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare piena luce sulla dinamica dello schianto.

