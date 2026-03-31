Borgosesia, in fiamme lungo la strada il bus-navetta cittadino. Il mezzo ha preso fuoco a Bettole, sollevando un’alta colonna di fumo.

Borgosesia, in fiamme lungo la strada il bus-navetta cittadino

Veicolo in fiamme all’ingresso della frazione Bettole, all’uscita di Borgosesia. Si tratta della navetta pubblica che presta servizio nel comune, garantendo in particolare i collegamenti tra la città e la frazioni, e l’ospedale “Santi Pietro e Paolo” ad Agnona.

Un’alta colonna di fumo, visibile anche da notevole distanza, si è alzata dall’incendio. Il rogo ha danneggiato anche alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

Vigili del fuoco e carabinieri in azione

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con le autopompe, oltre ai carabinieri per gestire la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere l’intervento degli operatori, che hanno spento le fiamme.

Al momento non si hanno notizie di feriti, e non è ancora chiaro quale sia stata l’origine del rogo che ha devastato il veicolo.

Foto Salvatore Cubeddu

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