Scuola di Boca a rischio chiusura: appello per aumentare le iscrizioni. Attualmente sono 13 gli alunni che frequentano le primarie del paese: sotto questa soglia non si può andare.

Pericolo di chiusura per la scuola elementare di Boca: se non ci sarà un numero sufficiente di famiglie che entro il 10 febbraio iscriverà i figli all’istituto, dal prossimo anno scolastico il portone non verrà aperto.

Attualmente gli alunni sono 13, ma sotto questo numero non si può scendere; e i dati che arrivano dalla materna non sono incoraggianti. Se così fosse i bambini bochesi dovranno frequentare altre scuole del circondario.

L’appello del sindaco Cerri

Per scongiurare quest’eventualità, il sindaco Andrea Cerri ha deciso di lanciare un appello tramite una locandina diffusa in paese e su tutti i servizi social. «La scuola primaria, che da anni accoglie ed educa i nostri ragazzi, è a serio rischio per mancanza di iscrizioni – afferma con moltissima preoccupazione il primo cittadino -. Se non sarà raggiunto il numero minimo di alunni richiesto, la scuola sarà chiusa e il paese perderà un servizio essenziale per la formazione dei futuri cittadini».

Ma non è solo a causa della decrescita demografica, che qui come altrove si fa sentire. Sullo spopolamento scolastico conta pure il fatto che molti genitori preferiscono, per una questione logistica, far frequentare i propri figli scuole vicine al posto di lavoro, che spesso non è a Boca.

Servizi per i bambini e le famiglie

Proprio per agevolare le famiglie che lavorano, Cerri assicura che farà di tutto per continuare a garantire il pre-scuola gratuito dalle 7.15, grazie all’impegno di alcuni volontari. Oltre a ciò, il doposcuola attivo fino alle 18 con la presenza di un insegnante qualificato che può seguire gli scolari anche nello svolgimento dei compiti; il servizio di trasporto con scuolabus; la mensa, nonché la massima efficienza dell’edificio che ospita le aule.

«Ma a Boca – sottolinea Cerri – vi sono anche altre peculiarità che fanno dell’edificio una struttura ideale per i bambini in età scolare. Come aule ampie e luminose, in un edificio con serramenti idonei e un impianto di riscaldamento nuovo. Un ambiente accogliente e familiare nel quale i ragazzini godono di una maggiore attenzione da parte del personale docente, anche grazie all’assenza di grandi assembramenti, come a volte capita negli istituti scolastici di paesi di maggiori dimensioni. La scuola è uno strumento prezioso, attraverso il quale si crea una comunità e si dà valore e dignità al territorio. Non facciamo che questo bene vada perso».