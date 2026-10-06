Il Comune di Borgosesia assume un operaio tecnico: aperto il concorso a tempo indeterminato

È stato pubblicato sul sito del Comune di Borgosesia l’avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operaio tecnico esperto di categoria B. Il posto riguarda attività operative sul territorio comunale, dalla manutenzione delle strade alla cura del verde pubblico.

Per partecipare occorre avere almeno 18 anni, cittadinanza italiana o altra condizione ammessa dalla normativa, godimento dei diritti civili e politici e idoneità psico-fisica alle mansioni. È inoltre richiesta la patente B o superiore in corso di validità, insieme all’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale o da un diploma.

Domande soltanto attraverso il portale InPa

Chi desidera candidarsi deve presentare la domanda esclusivamente online attraverso il portale InPa, dopo essersi registrato e avere compilato correttamente tutti i campi richiesti. Non saranno considerate valide domande inviate con modalità differenti rispetto a quella prevista dall’avviso pubblico.

La scadenza è fissata per il 23 ottobre alle ore 12. La candidatura dovrà essere completata entro il termine indicato, verificando che l’invio attraverso il portale sia andato a buon fine. Tutte le informazioni dettagliate sui requisiti e sulle modalità di partecipazione sono riportate nel bando pubblicato dal Comune.

Una prova pratica e un colloquio

Il concorso prevede due prove. La prima sarà di carattere pratico e servirà a verificare le capacità operative dei candidati in attività come manutenzione stradale, segnaletica, utilizzo di attrezzature e potatura. La seconda fase consisterà invece in un colloquio, finalizzato a completare la valutazione dei partecipanti.

Data e luogo delle prove verranno comunicati ai candidati con almeno 15 giorni di anticipo. La selezione punta a verificare soprattutto competenze concrete e operative, coerenti con le mansioni che il futuro dipendente dovrà svolgere quotidianamente sul territorio comunale.

Manutenzione di strade, verde e spazi pubblici

Il lavoratore selezionato si occuperà della manutenzione di strade, marciapiedi e spazi pubblici, oltre che della cura delle aree verdi e del verde urbano. Tra i compiti rientrano anche segnaletica e pronto intervento, soprattutto in presenza di guasti o situazioni di pericolo.

Sono previste inoltre attività di sorveglianza e intervento in caso di necessità. Si tratta quindi di un ruolo operativo a servizio diretto della città, che richiede disponibilità a svolgere mansioni differenti e a intervenire in più ambiti della manutenzione comunale.

Orario e trattamento economico

Il posto è a tempo pieno e prevede un’organizzazione settimanale su cinque giorni. L’orario indicato nel bando parte dalle 8, con due giornate fino alle 16 e tre giornate fino alle 15.50. La retribuzione annua lorda prevista è di 22.298,50 euro, comprensiva della tredicesima mensilità.

Alla cifra base si aggiungono le indennità previste e il premio annuale legato alla performance e ai risultati conseguiti. Anche gli idonei non vincitori resteranno inseriti in graduatoria, che potrà essere utilizzata per eventuali successive assunzioni da parte dell’ente.

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