Tiana Nicoloso è il nuovo sindaco di Prato Sesia. Nulla da fare per Alberto Boraso, che puntava alla riconferma.

Per molti è una sorpresa: anche perché la candidatuta di Tiana Nicoloso è arrivata in modo alquanto anomalo, dopo la rinuncia di quello che doveva essere il candidato del gruppo, a che poi ha rinunciato. Ma il cambio in corsa ha portato bene alla lista “Viviamo Prato Sesia”, che ha vinto con 547 voti, pari al 51,8 per cento.

Battuto quindi il sindaco uscente Alberto Boraso, che puntava alla conferma con la lista “Insieme si cresce”: per lui 508 voti, pari al 48,2 per cento.

