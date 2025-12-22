Ucciso da un malore mentre è al volante dell’auto. Dramma a Borgomanero: l’uomo ha avuto appena il tempo di accostare ed evitare di coinvolgere altre persone.

Ucciso da un malore mentre è al volante dell’auto

Tragedia a Borgomanero intorno alle 11.15 di oggi, lunedì 22 dicembre: un uomo ha perso la vita appunto mentre era a bordo della propria vettura, ucciso da un malore improvviso.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima è riuscita ugualmente a fermare in tempo la sua Panda grigia, rimanendo sulla carreggiata e senza provocare incidenti. E’ accaduto in via Papa Giovanni XXIII, poco prima della rotonda che immette nella strada per Piovino.

L’intervento degli operatori sanitari

Sul posto sono intervenuti immediatamente due mezzi della vicina Croce rossa. I sanitari, dopo i primi soccorsi, non però hanno potuto far altro che constatare il decesso, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Borgomanero, che hanno bloccato il traffico per permettere a chi di dovere di effettuare i rilievi necessari.

