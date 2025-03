Uomo trovato senza vita nel suo appartamento a Borgomanero. Non vedendolo da giorni, un vicino di casa ha allertato la polizia locale.

Uomo trovato senza vita nel suo appartamento a Borgomanero

Cordoglio nel Borgomanerese e nel Cusio la notizia della scomparsa di Elio Zaretti, 71 anni. L’uomo è stato trovato morto venerdì pomeriggio in un alloggio che l’uomo aveva preso in affitto in via Monsignor Felice Piana, nel centro storico cittadino di Borgomanero. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Originario di Armeno dove aveva abitato sino a poco più di un decennio fa, dopo la scomparsa della mamma si era trasferito a Borgomanero. Non era sposato.

Da sempre appassionato di autovetture, amava in modo particolare le Mercedes sportive, a cui aveva dedicato gran parte dei post creati sul proprio profilo di Facebook dove vantava 622 amici. Conduceva una vita riservata.

LEGGI ANCHE: Muore improvvisamente a 60 anni noto chef biellese

L’allarme di un vicino di casa

Un vicino di casa non vedendolo da qualche giorno si è insospettito e ha allertato la polizia locale. Gli agenti con il comandante Fabio Mora non ricevendo risposta da parte del pensionato hanno chiesto l’intervento del proprietario dell’alloggio. Una volta all’interno la macabra scoperta. L’uomo sarebbe deceduto per cause naturali.

La salma è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La quale probabilmente disporrà l’autopsia per accertare che cosa abbia provocato il decesso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook