Muore improvvisamente a 60 anni noto chef biellese. Fabio Gallana aveva riaperto due anni fa lo storico Caffè Ferrua.

Muore improvvisamente a 60 anni noto chef biellese

Sconcerto a Biella e dintorni per l’improvvisa scomparsa di Fabio Gallana, cuoco con un curriculum internazionale che due anni fa aveva riaperto lo storico Caffè Ferrua in via San Filippo. L’uomo è stato stroncato da un improvviso malore, probabilmente un’emorragia che non gli ha lasciato scampo. E’ stato portato d’urgenza all’ospedale di Ponderano, ma gli sforzi del personale sanitario non sono stati sufficienti.

Fabio Gallana aveva 60 anni e vantava una carriera eccellente. Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, veva lavorato in Arabia Saudita in prestigiosi ristoranti, poi anche in grandi città come Roma, Londra e Milano, nonché il ristorante-bistrot di Villa Piazzo a Pettinengo. Era nato a Padova, ma presto la famiglia si era trasferita a Bioglio. E appena due anni fa, come accennato, aveva inaugurato l’apertura dello storico caffè Ferrua, dopo un lungo periodo di chiusura.

LEGGI ANCHE: Si è spento il sorriso di Valeria: aveva solo 40 anni

Il funerale oggi pomeriggio

«Improvvisamente è mancato un grande chef creativo»: così i familiari hanno voluto dare l’annuncio sull’epigrafe. Fabuio Gallana ha lasciato la moglie Aile, oltre ai figli Giulio, Giorgio e Gabriele. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 marzo, alle 15 sarà celebrato il funerale nella cattedrale di Biella. Dopo il rito funebre il feretro sarà accompagnato al tempo crematorio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook