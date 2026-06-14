Vandali in azione: auto danneggiata nel parcheggio pubblico

Una donna residente a Maggiora ha denunciato sui social un episodio di vandalismo avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Garibaldi. La mattina successiva ha trovato la propria auto con un finestrino completamente distrutto mentre era parcheggiata in un’area pubblica del paese. A raccontare l’accaduto è stata la stessa proprietaria del veicolo attraverso un post pubblicato su “Sei di Maggiora se…” accompagnato da foto dei danni subiti.

Un risveglio amaro

L’immagine mostra il vetro laterale dell’auto andato completamente in frantumi. Un danno che, oltre al costo economico della riparazione, ha provocato indignazione e preoccupazione tra i residenti. Nel suo sfogo pubblico, la donna non ha nascosto la rabbia per quanto accaduto. «Non sono solita scrivere su questo gruppo, ma di fronte a certi episodi è impossibile tacere. Questa è la condizione in cui abbiamo ritrovato la nostra macchina ieri mattina», ha scritto, pubblicando la foto del veicolo danneggiato.

La proprietaria dell’auto ha poi definito l’accaduto come un gesto ben più grave di una semplice bravata. «Chiamarla “maleducazione” o “noia” sarebbe un eufemismo generoso: questo è vandalismo gratuito e totale disprezzo del bene altrui. Trovo semplicemente inaccettabile dover subire danni per il puro divertimento di qualcuno».

La richiesta di telecamere

L’episodio sarebbe avvenuto in un parcheggio pubblico di via Garibaldi, una zona situata a ridosso delle abitazioni e frequentata quotidianamente dai residenti. Proprio per questo motivo la donna ritiene necessario un intervento concreto da parte dell’amministrazione comunale.

Nel suo messaggio ha infatti rivolto un appello diretto alle istituzioni locali. «Siccome l’episodio è avvenuto in un parcheggio pubblico in via Garibaldi, proprio a ridosso delle abitazioni, credo sia appropriato richiedere al sindaco e all’amministrazione un intervento concreto, come l’installazione di telecamere di videosorveglianza».

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