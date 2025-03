Vigilessa investita mentre fa attraversare gli alunni. La donna è stata trasportata all’ospedale di Vercelli con varie fratture alle gambe.

Vigilessa investita mentre fa attraversare gli alunni

Momenti di paura nella mattinata di ieri a Cameriano, piccolo centro alle porte di Novara, dove una vigilessa dipendente dai comuni di Casalino e Granozzo è stata investita mentre era al lavoro in strada. E’ accaduto poco prima delle 8: la dipendente comunale stava regolando il traffico per aiutare gli alunni della scuola ad attraversare la strada provinciale 11 che collega Vercelli e Novara. Improvvisamente è stata investita da un’auto che stava provenendo da Vercelli.

Il ricovero al pronto soccorso

Sul posto sono subito stati chiamati i sanitari del 118 e ha prestato le prime cure alla donna. Dopo di che è stata caricata in ambulanza e portata al pronto soccorso dell’ospedal “Sant’Andrea” di Vercelli. Dopo i primi esami, è stata ricoverata in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita, ma ha serie fratture agli arti inferiori che vanno gestite al meglio dal personale sanitario.

La vettura che l’ha investita era una Dacia con a bordo una donna della zona: ha spiegato di essere stata abbagliata dal sole e di non essersi quindi accorta della presenza della dipendente comunale. Intanto i carabinieri hanno eseguito i rilievi di prassi per stabilire con maggiore precisione la dinamiche dell’incidente.

