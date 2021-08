Azzolina: “Dopo l’ennesima accusa nei miei confronti, invito l’onorevole Patelli ad un dibattito pubblico”

Azzolina: “Dopo l’ennesima accusa nei miei confronti, invito l’on. Patelli ad un dibattito pubblico”

Azzolina e la proposta

“Dopo aver letto l’ennesima ridicola accusa nei miei confronti, invito la deputata della Lega Cristina Patelli ad un dibattito pubblico – inizia così la breve nota dell’ex Ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, all’indirizzo della parlamentare della Lega Cristina Patelli -, alla presenza dei giornalisti biellesi, su quanto fatto dal governo precedente per la scuola, sui soldi stanziati, su tutte le misure previste anche e soprattutto per le scuole cittadine.”

“Un confronto nel merito anche sul contributo che sta dando la Lega, ora al Governo, in vista della riapertura delle scuole a settembre. Per il ruolo che ricopre, referente scuola per la Lega in Piemonte, Patelli non dovrebbe sottrarsi – e così conclude l’onorevole Azzolina -. Qualcosa mi dice invece che deciderà di non partecipare. Le bugie, infatti, si possono scrivere o raccontare facilmente in assenza di contraddittorio, ma in un confronto pubblico vengono sconfessate una ad una.”