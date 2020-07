Gattinara Luisa Cerri rientra in giunta: ma è un errore di battitura

Gattinara Luisa Cerri di nuovo in giunta? È solo un errore di battitura.

Un errore di battitura ha creato un certo scompiglio a Gattinara. Sembrava che Luisa Cerri, a sorpresa, fosse rientrata nella giunta comunale come assessore: ma si è trattato di un refuso. L’errore, contenuto in una delibera, è stato subito corretto dagli impiegati, ma, prima che vi si ponesse rimedio ha messo in fibrillazione la minoranza consigliare. Tanto che Laura Filiberti ha preso carta e penna per chiedere lumi sulla strana cosa. Cerri infatti era uscita dalla compagine di Daniele Baglione sulla fusione con Lenta. La delibera dove appare per sbaglio la consigliera riguarda l’individuazione di un legale per la difesa di Gattinara al Tar; è stata infatti impugnata la delibera di consiglio approvata il 7 maggio scorso e riguardante proprio l’approvazione del progetto di fusione, cioè proprio l’argomento per il quale Cerri era uscita dalla maggioranza.

