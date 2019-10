Vicesindaco nominato e silurato in 24 ore. Un caso politico singolare che sta facendo discutere in tutto il Novarese.

Vicesindaco nominato e silurato in 24 ore

Una vicenda politica decisamente singolare accaduta a Trecate nei giorni scorsi. Giovedì il vice sindaco di Trecate, Alessandro Pasca, annuncia le proprie dimissioni dalla carica per motivi personali. Il sindaco Federico Binatti nomina al suo posto Enrico Oriolo, che però per poter accedere al ruolo deve dimettersi da consigliere comunale. Viene eseguita la nomina, ma il giorno dopo alla prima riunione di giunta salta tutto: Binatti toglie l’incarico a Orioli che, per essersi dimesso, resta completamente fuori dall’amministrazione. E al suo posto torna Pasca.

“Nessuna trappola”

Ma il sindaco Binatti nega che l’operazione sia stato un “trappolone” preordinato per affondare Oriolo: in conferenza stampa ha dato la sua versione dei fatti, sostenendo che si augurava un riallineamento del suo consigliere, ma così non è stato. Una spiegazione che però non ha convinto per nulla gli avversari del primo cittadino.