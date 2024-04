Annita Guglielmina candidata a sindaco di Grignasco. Insegnante in pensione, si era già presentata nel 2009, ma si era dovuta accontentare di un posto tra la minoranza.

A Grignasco si è presentata nella serata di ieri, venerdì 19 aprile, la lista “Impegno comune” che si propone ai cittadini per il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno. E come candidato sindaco c’è Annita Guglielmina, insegnante di lettere in pensione che ha lavorato a lungo all’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Grignasco.

I precedenti

Non è la prima volta che si affaccia alla vita amministrativa del suo paese. Anzi, nel 2009 era stata anche candidata a sindaco: era l’anno che vide la prima vittoria di Roberto Beatrice, che aveva fatto man bassa di consensi con il 63,49 per cento, battendo tre sfidanti: Ruggero Bacchetta arrivò al 26,09 per cento, Annita Guglielmina al 6,69 e Gaetano D’Amico al 3,73. Annita Guglielmina dovette quindi accontentarsi di un posto nei gruppi di opposizione.

Era in lista con “Impegno comune” anche alle ultime elezioni del 2019, con Dario Guidetti canditato alla carica di sindaco. In quella occasione aveva vinto Katia Bui con il 44,55%. “Impegno Comune” aveva raccolto il 38,65% mentre “Lista civica Grignasco” guidata da Cristian Borsoi si era fermata al 16,80%.

Impegnata nella vita culturale

Da molti anni Guglielmina si dà da fare in iniziative ed eventi legati alla storia e alla cultura. Nel 2019 aveva anche presentato il suo libro “Pascular… buscar… stramar. Piccola storia del Comune di Camasco”, dedicato al centro valsesiano di cui è originario il padre. Numerosissimi sono poi state le iniziative cuclturali alle quali ha in vario modo partacipato.

