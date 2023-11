Barista di Grignasco scompare per due settimane: poi la telefonata alla mamma. Un caso rimbalzato tra la Valsesia e la Sicilia, con gli appelli di “Videomediterraneo”. Infine il video della donna: «L’ho sentito, tutto a posto».

Due settimane di angoscia per un 42enne originario della Sicilia ma adesso residente in bassa Valsesia (prima a Serravalle e poi a Gattinara) che era scomparso misteriosamente da casa. «Stasera chiudo, domani non apro». Questo il messaggio che C.C. ha fatto arrivare alla moglie la sera in cui ha fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo gestisce attualmente un noto locale a Grignasco, ed è a questo che si riferiva in questo messaggio. Da qui è poi partito il passaparola di messaggi e varie richieste di aiuto che si sono incrociate tra la bassa valle e Pachino, la cittadina siciliana in cui è nato il 42enne. Fino alla serata di sabato, quando sulla pagina Facebook “Pachino oggi” è stato postato un video della madre che ringrazia tutti per le premure e annuncia il ritrovamento del figlio.

L’appello della madre dalla Sicilia

Una storia, come detto, che è rimbalzata tra la Valsesia e la Sicilia. Anzi, soprattutto in Sicilia, grazie alla testata online “Videomediterraneo” che ha ospitato il primo appello della madre e seguito con il proprio telegiornale tutta la vicenda.

Questo primo appello è stato lanciato dalla madre a metà novembre, quindi più di dieci giorni dalla scomparsa, che secondo il servizio di “Videomediterraneo” risale al 2 novembre: «Se non vuoi tornare, non tornare – diceva la donna – ma chiamami, dimmi che stai bene».

Un altro videomessaggio della madre è poi stato postato anche su Pachino Cam News, altra pagina online: «Aiutatemi e trovare mio figlio – dice la madre – . Non so dove è andato, non so che fine ha fatto. Sono una mamma disperata, vi prego di aiutarmi».

La telefonata: “Ora sono tranquilla”

Da qui si è innescato anche il tam-tam sui social della Valsesia, con amici e conoscenti che hanno rilanciato l’appello. L’uomo era partito in auto, e nessuno aveva saputo dove fosse andato. Dopo tanti giorni di silenzio, la madre si era detta angosciata dal timore che gli fosse accaduto qualcosa.

Infine, la buona notizia: sabato sera appare anche su “Pachino oggi” un video della madre che riferisce di aver parlato con il figlio: «Sono felice per quello che avete fatto, che vi siete preoccupati per me. Adesso sono tranquilla».

Nella foto, piazza Cacciami a Grignasco