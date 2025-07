Don Matteo Balzano trovato morto a 35 anni: sconcerto a Grignasco. Il sacerdote aveva lavorato anche a Borgosesia, attualmente era vice parroco a Cannobio.

Don Matteo Balzano trovato morto a 35 anni: sconcerto a Grignasco

Una notizia che ha colpito pesantemente la comunità di Grignasco: don Matteo Balzano è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, sabato 5 luglio. Il suo corpo è stato rinvenuto in uno scantinato alla sua abitazione di Cannobio, paese del quale era vice parroco. Originario appunto di Grignasco, il sacerdote aveva solo 35 anni, e attualmente era anche il responsabile dell’oratorio nel centro che si affaccia sul Lago Maggiore.

A lanciare l’allarme sono stati i parrocchiani, insospettiti dalla sua assenza alla messa mattutina e dal cellulare che squillava a vuoto. Poco dopo, il tragico ritrovamento.

La tragedia dopo una festicciola

Stando a quanto riferiscono i parrocchiani, il sacerdote aveva participato a una festicciola con i giovani nella serata di ieri, venerdì 4 luglio. In queste settimane era impegnato con il Grest. Poi questa mattina doveva dire messa, ma non si è presentato, tra la sorpresa dei presenti. Qualcuno ha provato a chiamarlo, ma non rispondeva. E’ quindi scatto l’allarme, con chiamate a vigili del fuoco e carabinieri. E alla fine l’hanno trovato, ma era ormai troppo tardi.

Doppio funerale, il secondo a Grignasco

Come detto, don Matteo è nato e cresciuto a Grignasco. Dopo aver conseguito il diploma di perito aeronautico a Novara, era entrato in seminario nel 2010. Durante la formazione aveva prestato servizio in varie parrocchie del territorio, tra cui anche Borgosesia, e successivamente Trecate e Castelletto Ticino. Ordinato sacerdote nel 2017, era arrivato a Cannobio due anni fa.

La magistratura ha già dato il vie libera per il funerale. Si tratterà di una cerimonia doppio: la prima martedì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Cannobio. Nel pomeriggio dello stesso giorno sarà celebrata una seconda cerimonia a Grignasco.

