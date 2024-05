Grignasco piange Livio Roma, storico cuoco al parco Vinzio. Il funerale è stato celebrato a Serravalle, dove l’uomo viveva con la famiglia.

Grignasco piange Livio Roma, storico cuoco al parco Vinzio

Uno dei cuochi del parco Vinzio si è spento a 86 anni. La comunità di Grignasco e quella di Serravalle hanno dato l’ultimo saluto a Livio Roma. L’uomo, che prima di andare in pensione lavorava in una azienda della zona, per anni è stato uno dei volontari più arrivi al parco Vinzio.

In occasione delle varie manifestazioni indossava il suo grembiule e si metteva all’opera tra fornelli e friggitrici.

Il ricordo dell’amico

«Fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso, dava un aiuto in cucina. Era esperto nella preparazione delle patatine – ricorda Giulio Brusori, tra gli organizzatori delle iniziative al parco -. Era un grande lavoratore e ci mancherà».

Tra le passioni che inoltre amava coltivare c’era l’orto di cui si prendeva cura con grande dedizione. L’uomo è deceduto nei giorni scorsi lasciando la moglie Sara, i figli Massimo con Lorella e Camilla, Monica con Mariangelo, Margherita e Laura, la sorella Afra. Il funerale è stato celebrato a Serravalle, paese in cui risiedeva insieme alla sua famiglia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook