Malore in casa, vigili del fuoco e 118 in azione a Grignasco. LE FOTO

Malore in casa, vigili del fuoco e 118 in azione a Grignasco. L’uomo si è poi ripreso e non è stato necessario il ricovero al pronto soccorso.

Malore in casa, vigili del fuoco e 118 in azione a Grignasco

Attimi di apprensione nella serata di ieri, domenica 5 aprile, a Grignasco, dove l’intervento dei soccorritori si è reso necessario per prestare aiuto a una persona in difficoltà all’interno della propria abitazione.

L’allarme è scattato poco dopo le 19.30 in via Cesare Zanola, al civico 2, quando alcune persone, non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo presente nell’appartamento, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi temendo potesse essere accaduto qualcosa di grave.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Novara e Romagnano, insieme all’equipe medica del 118 con ambulanza medicalizzata. Una volta entrati nell’alloggio, i sanitari hanno potuto prestare le prime cure all’uomo, che inizialmente non rispondeva ai richiami.

Dopo i primi accertamenti e le cure sul posto, la situazione si è fortunatamente stabilizzata: l’uomo ha ripreso conoscenza e le sue condizioni sono migliorate, tanto da non rendere necessario il trasferimento in ospedale. L’intervento si è quindi concluso senza conseguenze gravi, riportando la situazione alla normalità e rassicurando i presenti dopo i momenti di preoccupazione iniziale.

Foto Sandro Mori

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