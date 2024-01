Passerella riaperta, Serravalle e Grignasco tornano ad abbracciarsi. Il collegamento sul Sesia torna funzionante dopo cinque anni di stop.

L’ultima auto era transitata all’inizio di novembre del 2018. Nella mattinata di oggi, martedì 2 gennaio, la prima vettura dopo la riapertura della passerella ha scavalcato il fiume Sesia da Grignasco verso Serravalle. Torna quindi fruibile agli automobilisti il ponte che collega i due centri della bassa Valsesia.

Le transenne sono state tolte questa mattina alla presenza dei due sindaci (che si sono simbolicamente abbracciati), tecnici e altri amministratori della zona. I lavori per la messa in sicurezza del passaggio sono costati più di un milione di euro, e hanno ripristinato la passerella sostanzialmente come era in precedenza, un poco più larga.

Senso unico alternato regolato da semaforo

Il transito è sempre a senso unico alternato, regolato da due semaforo ai due imbocchi del passaggio. Negli anni scorsi si era anche pensato di allargare il ponte per avere una carreggiata a doppio senso di marcia, ma sarebbe stata una spesa proibitiva.

Foto Sandro Mori