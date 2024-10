Vivaista di Grignasco vince il premio “Orticolario 2024”. A Massimo Perazzi riconoscimento per la miglior esposizione di piante a Villa Erba di Cernobbio.

Il grignaschese Massimo Perazzi vince il premio per la miglior esposizione di piante all’Orticolario 2024. Il titolare della azienda “Il Giardino” ha ricevuto l’importante riconoscimento nel corso della manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi a Villa Erba di Cernobbio, nel Comasco, in quella che fu dimora estiva del celebre regista Luchino Visconti.

All’evento, a cui non è la prima volta che il grignaschese partecipa e riceve premi prestigiosi, hanno aderito 250 espositori selezionati provenienti da diverse località italiane ed internazionali.

Una rassegna di alto livello

Chi ha avuto modo di partecipare all’iniziativa ha avuto modo di tuffarsi in un mondo davvero incantevole tra diverse tipologie di piante e fiori. Il filo conduttore dell’edizione 2024 era “Terrae”. La realtà grignaschese ha proposto una installazione davvero particolare caratterizzata da un antico aratro, un carretto e un tavolino d’epoca immersi in una rappresentazione di un giardino d’autunno con colori davvero speciali.

La giuria estetica composta da numerosi esperti nel settore ha consegnato a “Il Giardino” il premio per la miglior esposizione di piante con la seguente motivazione: «Per l’installazione armonicamente inserita nel contesto del parco con una composizione botanica di piante usuali caratterizzata però da accostamenti molto raffinati cromatici e di texture».

Inutile dire che per il premiato e la sua azienda è un traguardo importante che suscita grande emozione. Questo non è il primo riconoscimento che Perazzi ottiene. L’appuntamento dei giorni scorsi e il conseguente premio si aggiunge ad una lunga lista di traguardi conquistati un passo alla volta nel corso della sua carriera lavorativa. Lo staff dell’azienda unitamente alla moglie Federica Balma e tutta la sua famiglia si congratula con il premiato per l’ottimo riconoscimento ottenuto.

