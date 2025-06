Un 66enne di Valdilana trovato di notte sdraiato lungo la strada. Segnalato da una donna di passaggio, è stato poi raggiunto dai carabinieri.

Un uomo di Valdilana l’altra notte è stato trovato completamente ubriaco a Mottalciata, centro del Biellse. Era l’una di notte e il 66enne si era addirittura sdraiato a lato della strada. Evidentemente non ce la faceva più a reggersi in piedi.

A notarlo è stata una donna in transito, che si era avvicinata per capire meglio le sue condizioni. L’automobilista aveva quindi avvertito le forze dell’ordine. Quando sono giunti sul posto i carabinieri hanno trovato l’uomo in evidente stato di ebbrezza. Non aveva però bisogno delle cure mediche.

